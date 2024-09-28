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تركيا: نصر الله كان شخصية مهمة ومن الصعب تعويضه

أخبار دولية
2024-09-28 | 13:48
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تركيا: نصر الله كان شخصية مهمة ومن الصعب تعويضه
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تركيا: نصر الله كان شخصية مهمة ومن الصعب تعويضه

رأى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت أن حسن نصر الله أمين عام حزب الله كان شخصية مهمة للبنان والمنطقة وسيكون من الصعب تعويضه بعد إستشهاده في غارة جوية إسرائيلية على بيروت أمس الجمعة.

وقال لقناة تي.آر.تي الإخبارية في نيويورك إن تركيا تعتقد أن إسرائيل لن تتوقف في لبنان وستوسع دائرة حرب غزة في المنطقة.

واعتبر أن "عجز" الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى يسمح باستمرار العنف.

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