فرنسا تدعو إلى وقف فوري للغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان

دعت فرنسا اليوم السبت إلى وقف فوري للغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان، مؤكدةً معارضتها لأي عملية برية إسرائيلية في لبنان.وفي بيان صدر عقب اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أيضًا حزب الله وإيران إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد زعزعة استقرار المنطقة.