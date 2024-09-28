الولايات المتحدة تأمر بعض موظفي سفارتها في بيروت بمغادرة لبنان

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت أمرًا لبعض الموظفين في سفارتها في بيروت وأفراد أسرهم بمغادرة لبنان وسط تفاقم التوتر في الشرق الأوسط في أعقاب مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله على يد إسرائيل.



وقالت وزارة الخارجية في بيان: "يمنع موظفو السفارة الأميركية في بيروت من السفر الشخصي دون إذن مسبق... قد تفرض قيود سفر إضافية على الموظفين الأميركيين تحت مسؤولية أمن رئيس البعثة، مع إشعار قبل فترة وجيزة أو بدون إشعار بسبب زيادة القضايا الأمنية أو التهديدات".