الحوثيون يعلنون إستهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ بالستي

أعلن الحوثيون في اليمن السبت أنهم استهدفوا بصاروخ بالستي مطار بن غوريون في تل أبيب، بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية اعتراض في وسط البلاد.



وجاء في بيان للمتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع: "أطلقت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لمطار يافا المسمى إسرائيليًا بن غوريون"، مشيرًا إلى أن "الاستهداف تم أثناء وصول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بصاروخ بالستي نوع فلسطين 2".

