بايدن في اتصال مع هاريس وفريق الأمن القوميّ... إطلاع على أحدث التطورات في الشرق الأوسط

أجرى الرئيس الأميركيّ جو بايدن اتصالا مع نائبته كاملا هاريس وفريق الأمن القوميّ للإطلاع على أحدث تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومراجعة وضع القوات الأميركية في المنطقة وتوجيه الجهود الدبلوماسية لتهدئة الصراعات، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وقال البيت الأبيض في بيان إنّ بايدن وهاريس سيستمران في تلقي أحدث المستجدات بهذا الشأن على نحو منتظم.