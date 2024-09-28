كندا تعلن تقديم 10 ملايين دولار كندي مساعدات للمدنيين في لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الكندية اليوم السبت أن كندا تشعر بقلق عميق إزاء الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، مضيفةً أنها ستقدم 10 ملايين دولار كندي (7.4 مليون دولار) للمساعدات الإنسانية للمدنيين في لبنان.



وقالت الوزارة في بيان جددت فيه الدعوة إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل: "تحث كندا جميع الأطراف المشاركة في الصراع على حماية المدنيين، بمن في ذلك العاملين في المجال الإنساني، من الأذى".



(الدولار = 1.3512 دولار كندي)