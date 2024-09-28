بايدن يدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان

رأى الرئيس جو بايدن السبت أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار في لبنان، ردًا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان التوغل البري الإسرائيلي في لبنان أمرًا حتميًا.



وقال بايدن للصحفيين في ريهوبوث بيتش في ديلاوير: "حان وقت وقف إطلاق النار".



وردًا على سؤال بخصوص رد الولايات المتحدة على هجمات صاروخية تعرضت لها سفن حربية أميركية في البحر الأحمر، أكد بايدن أننا "سنرد".