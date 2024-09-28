الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية التبعات لكارثية لعدوانها على لبنان

حمل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السبت إسرائيل مسؤولية "التبعات الكارثية لعدوانها" على لبنان، مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق لبنانية أبرزها ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله.وكتب الصفدي على منصة إكس: "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان الذي تشنه وحشيًا من دون أي رادع قانوني أو إنساني".وأضاف: "في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية. ندين عدوانها على لبنان وخرقها سيادته وقصفها عاصمته وقتلها مواطنيه وتهديدها أمنه واستقراره".وأكد الصفدي أننا "نتضامن مع لبنان، ومع شعبه الشقيق وهو يواجه هذا العدوان ويلملم جراحه، ونؤكد وقوفنا معه ومع سيادته وأمنه واستقراره وتماسكه وسلمه".