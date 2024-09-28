الجيش الأردني: صاروخ من طراز غراد أطلق من جنوب لبنان سقط في منطقة صحراوية

أعلن الجيش الأردني في بيان أن صاروخًا من طراز جراد أطلق من جنوب لبنان هذا المساء سقط في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر.



وأوضح أن الصاروخ لم يتسبب في خسائر بشرية أو مادية.