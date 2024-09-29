ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار هيلين في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأميركية أن حصيلة القتلى جراء الإعصار هيلين وصلت إلى 63 شخصا على الأقل، في حين يبحث رجال الإنقاذ الذين تعيقهم الطرق والجسور المغلقة عن ناجين في المنازل في عدة ولايات جنوب وشرق الولايات المتحدة.



وتحاول فرق الطوارئ إعادة التيار الكهربائي ومواجهة تبعات الإعصار الذي أدى إلى إغراق طرق ومنازل ومتاجر وتدمير العديد منها.



وجاء في حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات السلطات المحلية، أن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا في كارولاينا الجنوبية و17 في جورجيا و11 في فلوريدا 10 في كارولاينا الشمالية وشخص في ولاية فيرجينيا.



وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن "الظروف ستواصل تحسنها السبت بعد الفيضانات الكارثية خلال اليومين الماضيين".



ووصل إعصار "هيلين" إلى اليابسة في شمال غرب فلوريدا مساء الخميس، ببلوغه الفئة الرابعة على مقياس من خمس درجات، مع رياح تهب بسرعة 225 كيلومترا في الساعة.



وتم إعلان حالة الطوارئ الفدرالية في ست ولايات هي ألاباما وفلوريدا وجورجيا كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتينيسي، مع نشر أكثر من 800 موظف من إدارة الطوارئ الفدرالية "فيما" لمساعدة المسؤولين المحليين.