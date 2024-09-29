12 قتيلا في غارات استهدفت مواقع في سوريا لمقاتلين موالين لإيران

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 12 عنصرا مواليا لإيران ليل السبت الأحد في غارات جوية نفذتها طائرات مجهولة على مواقعهم في شرق سوريا.



وأشار المرصد إلى أن الغارات استهدفت خصوصا مواقع عسكرية قرب مطار دير الزور.