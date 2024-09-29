اوستن: الولايات المتحدة ملتزمة بردعِ إيران والشركاء والوكلاء المدعومين من طهران

بحث وزير الدفاع الاميركيّ لويد أوستن ونظيرِه الاسرائيليّ يوآف غالانت تطوراتِ الأوضاع في لبنان.



وأكد أوستن دعمَ واشنطن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشددًا على أن الولاياتِ المتحدة ملتزمة بردعِ إيران والشركاء والوكلاء المدعومين من طهران، عن استغلالِ الأوضاع الحالية أو توسيعِ دائرة الصراع.



وشدد وزير الدفاع الاميركي على أن "واشنطن مستعدة للدفاعِ عن قواتها في المنطقة".