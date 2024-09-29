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الصين تعرب عن "قلقها البالغ" من التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل نصر الله
أخبار دولية
2024-09-29 | 02:59
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الصين تعرب عن "قلقها البالغ" من التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل نصر الله
أكدت الصين أنها "قلقة للغاية" و"تتابع عن كثب" التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، بعدما قتلت إسرائيل الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارات على لبنان.
وأفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان بأن "الصين تتابع عن كثب هذا الحادث وتشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر في المنطقة"، وحثت "جميع الأطراف، وخصوصا إسرائيل، على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع".
أخبار دولية
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