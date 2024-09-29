استشهاد نبيل قاووق قائد وحدة الأمن الوقائي في حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيليي اغتيال قائد وحدة الأمن الوقائي في حزب الله نبيل قاووق، نتيجة الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية مساء السبت.

وبحسب بيان الجيش الاسرائيليّ، فإنّ قاووق يُعتبر "مقربًا من أبرز قيادات حزب الله وتورطه بشكل مباشر في الترويج لمخططات ضد إسرائيل ومواطنيها حتى في الأيام الأخيرة".