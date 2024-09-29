إيران تتوعد بأن مقتل نائب قائد الحرس الثوري في ضربة إسرائيلية في لبنان "لن يمر بدون رد"

توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن مقتل نائب قائد عمليات الحرس الثوري عباس نيلفوروشان إلى جانب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بضربة جوية إسرائيلية الجمعة في ضاحية بيروت الجنوبية "لن يمر بدون رد"، وفق بيان نشر على موقع الوزارة.



وجاء في البيان أن "هذه الجريمة الشنيعة للكيان الصهيوني الغاصب لن تمر بدون رد وسيستخدم الجهاز الدبلوماسي أيضا كل قدراته السياسية والدبلوماسية والقانونية والدولية لملاحقة المجرمين وداعميهم".