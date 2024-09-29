الجيش الأميركي يعلن قتل 37 "عنصرا إرهابيا" في ضربتين في سوريا

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن القوات الأميركية نفذت ضربتين منفصلتين في سوريا، ما أسفر عن مقتل 37 "عنصرا إرهابيا" بينهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي إن الضربة الأولى التي نفذت في 24 أيلول قتلت تسعة "عناصر إرهابيين" بينهم زعيم كبير في تنظيم حراس الدين في شمال غرب سوريا، بينما أدت ضربة في 16 أيلول على معسكر تدريب لتنظيم الدولة الإسلامية إلى مقتل 28 عنصرا على الأقل، بينهم أربعة من كبار القادة على الأقل.