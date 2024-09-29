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اسرائيل تنشغل في مرحلة ما بعد نصرالله

أخبار دولية
2024-09-29 | 08:56
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اسرائيل تنشغل في مرحلة ما بعد نصرالله
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اسرائيل تنشغل في مرحلة ما بعد نصرالله

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