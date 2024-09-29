كيربي: الولايات المتحدة تواصل إجراء محادثات مع إسرائيل بشأن الخطوات الصحيحة التالية في لبنان



اعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي اليوم الأحد إن إسرائيل لن يكون بوسعها إعادة سكانها بأمان إلى منازلهم في شمال إسرائيل من خلال شن حرب شاملة مع حزب الله أو إيران.



وأضاف كيربي لشبكة سي.إن.إن أن الولايات المتحدة تواصل إجراء محادثات مع إسرائيل بشأن الخطوات الصحيحة التالية في لبنان.

