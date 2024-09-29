غالانت بعد الضربات في اليمن: لا مكان بعيد جدا بالنسبة لنا

أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه لا مكان بعيد جدا بالنسبة إلى إسرائيل، وذلك بعد الغارات التي نفّذها الجيش الاسرائيلي على مدينة الحديدة في غرب اليمن ردا على هجمات الحوثيين على الأراضي الإسرائيلية.



وقال غالانت في بيان صادر عن مكتبه بعد تنفيذ الضربات على مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين: "رسالتنا واضحة: بالنسبة إلينا، ليس هناك مكان بعيد".