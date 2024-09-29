تظاهرة في باريس دعما للبنان (صور)

تجمع 500 شخص على الأقل في باريس بحسب الشرطة، للتنديد بالغارات الإسرائيلية على انحاء مختلفة من لبنان والتي تواصلت الأحد مثيرة مخاوف من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.



وتجمع المتظاهرون من مختلف الأعمار بحسب وكالة فرانس برس، في ساحة الجمهورية (لا ريبوبليك) في وسط العاصمة الفرنسية، مردّدين هتافات مثل "ارفعوا أيديكم عن لبنان"، و"إسرائيل قاتلة، ماكرون متواطئ"، و"نتانياهو إرهابي"، و"إسرائيل إرهابية".



وهتف آخرون "اسرائيل أخرجي. لبنان ليس لك".



وقالت ماريا وهي لبنانية تبلغ 24 عاما لوكالة فرانس برس: "نحن غاضبون ومتوترون. لا نعرف ما ينتظرنا. عائلتي في بيروت خائفة. والأمر مؤلم".



وأكدت أنها تشارك في تظاهرة لأول مرة لتظهر "أن الناس يدركون ما يحدث".



ورُفعت عشرات الأعلام اللبنانية في الساحة، ولافتات باللغتين الفرنسية والعربية كتب عليها "ارفعوا أيديكم عن أرزتي" و"أوقفوا المجزرة" و"ارفعوا أيديكم عن لبنان". وقالت ماريا وهي لبنانية تبلغ 24 عاما لوكالة فرانس برس: "نحن غاضبون ومتوترون. لا نعرف ما ينتظرنا. عائلتي في بيروت خائفة. والأمر مؤلم".وأكدت أنها تشارك في تظاهرة لأول مرة لتظهر "أن الناس يدركون ما يحدث".ورُفعت عشرات الأعلام اللبنانية في الساحة، ولافتات باللغتين الفرنسية والعربية كتب عليها "ارفعوا أيديكم عن أرزتي" و"أوقفوا المجزرة" و"ارفعوا أيديكم عن لبنان".