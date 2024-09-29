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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف نحو 120 هدفا إضافيا لحزب الله
أخبار دولية
2024-09-29 | 13:17
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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف نحو 120 هدفا إضافيا لحزب الله
أعلن الجيش الاسرائيلي بأنه قصف نحو 120 هدفا إضافيا لحزب الله في لبنان.
وقال الجيش الاسرائيلي إنه شن "قبل وقت قصير ضربات واسعة النطاق" استهدفت "بنى تحتية ومقرات كبيرة تستخدمها وحدات حزب الله المختلفة"، موضحا أنه قصف "نحو 120 هدفا" في جنوب لبنان وداخل الأراضي اللبنانية.
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