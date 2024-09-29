باكستانيون يشتبكون مع الشرطة في كراتشي خلال احتجاج على اغتيال نصر الله

اشتبك محتجون بمدينة كراتشي في جنوب باكستان اليوم مع الشرطة التي منعتهم من الوصول إلى القنصلية الأميركية خلال احتجاجهم على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ضربة إسرائيلية.وهتف المحتجون الذين كانوا يحملون الحجارة ولافتات عليها صور نصر الله "الموت لأميركا".وقالت الشرطة إن سبعة من أفراد الشرطة أصيبوا ويتلقون العلاج في المستشفى بسبب الحجارة التي ألقاها المحتجون.وقال نائب المفتش العام للشرطة أسد رضا: "اضطرت الشرطة إلى اللجوء إلى استخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع ضد من اخترقوا الحواجز في محاولة لتفريق الحشد".وأشار الى أن المحتجين حاولوا الوصول إلى مناطق خارج الحواجز المتفق عليها مسبقا مع المنظمين.ونظم حزب مجلس وحدة المسلمين السياسي الشيعي الموالي لإيران التجمع الحاشد الذي ضم نحو ثلاثة آلاف شخص في أكثر مدن البلاد اكتظاظا بالسكان.