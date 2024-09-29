رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي: علينا مواصلة ضرب حزب الله بقوة

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي أن "حزب الله" اللبناني فقد أسلحة وعددا من أعضائه وقائده في هجمات إسرائيلية، وقائلا إنه يتعين على إسرائيل مواصلة استهدافه بقوة.