بايدن يعلن أنه سيتحدث إلى نتنياهو من دون أن يحدد موعدا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيتحدث‭ ‬إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من دون أن يحدد موعدا لذلك.



وقال بايدن لصحفيين: "سأخبركم بما سأقوله له حينما أتحدث معه".



وعندما سُئل بايدن عما إذا كان يمكن تفادي اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، أجاب: "لا بد من ذلك. يتعين علينا حقا تفاديها".