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بايدن يعلن أنه سيتحدث إلى نتنياهو من دون أن يحدد موعدا

أخبار دولية
2024-09-29 | 15:00
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بايدن يعلن أنه سيتحدث إلى نتنياهو من دون أن يحدد موعدا
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بايدن يعلن أنه سيتحدث إلى نتنياهو من دون أن يحدد موعدا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيتحدث‭ ‬إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وقال بايدن لصحفيين: "سأخبركم بما سأقوله له حينما أتحدث معه".

وعندما سُئل بايدن عما إذا كان يمكن تفادي اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، أجاب: "لا بد من ذلك. يتعين علينا حقا تفاديها".

أخبار دولية

بايدن

نتنياهو

حرب

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