نتنياهو: السياسي المعارض جدعون ساعر ينضم للحكومة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن النائب المعارض جدعون ساعر سينضم إلى الحكومة في خطوة من المرجح أن تعزز موقف رئيس الوزراء سياسيا.



وأفادت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية بأن ساعر من المزمع أن يكون وزيرا بلا حقيبة وأن ينضم إلى مجلس الوزراء الأمني في حكومة نتنياهو.



وساعر سياسي من أصحاب الآراء والمواقف المتشددة وكان من أكبر منتقدي نتنياهو في السنوات القليلة الماضية.



ومن المرجح أن يمنح توسيع الحكومة دفعة لنتنياهو بجعله أقل اعتمادا على أعضاء آخرين في ائتلافه الحكومي.