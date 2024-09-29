الإمارات تقول إن الجيش السوداني هاجم مقر سفيرها في الخرطوم

أعلنت الإمارات أن مقر سفيرها في الخرطوم تعرض لهجوم من طائرة تابعة للجيش السوداني، وفقا لما ورد في بيان لوزارة الخارجية.ونددت الإمارات بهذا "الاعتداء الغاشم".وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن الهجوم على مقر سفيرها تسبب في أضرار جسيمة في المبنى.ولم يعلق الجيش السوداني حتى الآن على هذا الاتهام.