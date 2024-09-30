حماس تعلن مقتل أحد قادتها في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الاثنين أن قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين إستشهد مع بعض أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان.



وقالت الحركة في بيان إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل أبو الأمين في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان وأسفرت أيضًا عن مقتل زوجته ونجله ونجلته.









