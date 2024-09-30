موجة من الهجمات بطائرات روسية مسيرة استهدفت كييف

شنت روسيا موجة من الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت كييف، في وقت نجحت وحدات الدفاع الجوي في صد الهجوم والدفاع عن المدينة.



وأكد رئيس الإدارة العسكرية لكييف على تطبيق تيليغرام أن كل الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا على كييف إما تم تدميرها بواسطة أنظمة دفاعية أو تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.