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بايدن يوافق على تقديم 567 مليون دولار كدعم دفاعي لتايوان
أخبار دولية
2024-09-30 | 01:30
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بايدن يوافق على تقديم 567 مليون دولار كدعم دفاعي لتايوان
وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم 567 مليون دولار كدعم دفاعي لتايوان، في أحدث خطوة من جانب الولايات المتحدة لتعزيز القوة العسكرية للجزيرة في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين.
ومنح بايدن وزير الخارجية سلطة "توجيه سحب ما يصل إلى 567 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري لتقديم المساعدة إلى تايوان".
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