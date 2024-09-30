ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار جون في المكسيك

ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار جون الذي ضرب الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ، إلى 16 قتيلا بحلول الأحد، وفق السلطات.



وفي منشور على منصة اكس، أعلن الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن حصيلة القتلى جراء الإعصار في ولاية غيريرو بلغت 15، بينما ذكر مسؤول في الحماية المدنية بولاية واهاكا المجاورة لوكالة فرانس برس أن شخصا فقد حياته هناك.



وأفادت بعض وسائل الإعلام عن بلوغ حصيلة القتلى 20 على الأقل.



وضرب جون اليابسة الثلاثاء كإعصار من الفئة الثالثة قبل أن يستمر في التحرك على طول الساحل المكسيكي لأيام عدة ويضرب اليابسة مجددا كعاصفة مدارية.