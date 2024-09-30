مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين يورو من الإتحاد الأوروبي للبنان

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 10 ملايين يورو للسكان في لبنان المتأثرين بتفاقم الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل.



ويهدف هذا التمويل الطارىء إلى تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا على غرار الحماية والمساعدات الغذائية والمأوى والرعاية الصحية. ويبقى الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم من خلال حشد كل أدوات الاستجابة للطوارىء المتاحة، بما في ذلك من خلال استخدام آلية الحماية المدنية.



ومع هذه المساهمة، يكون الاتحاد الأوروبي قد قدم في عام 2024 مساعدات إنسانية بقيمة 74 مليون يورو لمساعدة الفئات الضعيفة في لبنان.