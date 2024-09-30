رئيس وزراء اليابان الجديد يحدد 27 تشرين الأول لإجراء إنتخابات مبكرة

أعلن رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا اليوم الاثنين أنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة في 27 تشرين الأول، ليتوجه الناخبون بذلك إلى صناديق الاقتراع بعد شهر واحد من فوزه في السباق على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.



ومن المقرر أن يتولى إيشيبا غدًا الثلاثاء منصب رئيس الوزراء الياباني خلفًا لفوميو كيشيدا.