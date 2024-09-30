الأمم المتحدة: نحو مئة ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا

أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الاثنين بأن نحو مئة ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربًا من الغارات الإسرائيلية.



وكتب غراندي عبر منصة اكس: "عدد الأشخاص الذين عبروا إلى سوريا من لبنان هربًا من الغارات الإسرائيلية بلغ مئة ألف، من لبنانيين وسوريين"، مشيرًا إلى أن "التدفق متواصل".