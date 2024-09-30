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الكرملين ندد باغتيال السيد نصر الله

أخبار دولية
2024-09-30 | 05:45
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الكرملين ندد باغتيال السيد نصر الله
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الكرملين ندد باغتيال السيد نصر الله

المتحدث باسم الكرملين: قصف المناطق السكنية بلبنان تسبب في خسائر بشرية فادحة ومن شأنه أن يخلق كارثة إنسانية

ندد الكرملين باغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية الجمعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اغتيال نصر الله أدى إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الى أن قصف المناطق السكنية في لبنان تسبب في خسائر بشرية فادحة ومن شأنه أن يخلق كارثة إنسانية مماثلة لتلك التي حدثت في قطاع غزة.

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