ألمانيا: إسرائيل استخدمت حق الدفاع عن النفس حين إغتالت نصر الله

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن إسرائيل استخدمت حقها في الدفاع عن نفسها عندما إغتالت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في غارة كبيرة على بيروت الجمعة.



وقال: "حزب الله "منظمة إرهابية" بالطبع وكان من الواضح أن اجتماعا لكبار قادة حزب الله، والذي يمكننا أن نفترض حتى من مسافة بعيدة، أنهم كانوا يخططون لعمليات أخرى".



وأضاف: "وبالتالي هناك أيضا أسباب في هذا الصدد تجعلنا نعتقد بأن حق الدفاع عن النفس قد تمت ممارسته هنا".