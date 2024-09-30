كنعاني: طهران لن ترسل مقاتلين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل

أكدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها ناصر كنعاني أن طهران لن ترسل مقاتلين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل.وبرر كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن حكومتي لبنان وفلسطين لديهما القدرة والقوة اللازمتين لمواجهة عدوان النظام الصهيوني ولا داعي لنشر قوات إيرانية مساعدة أو تطوعية.