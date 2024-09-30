فلاي دبي تلغي رحلاتها بين دبي وبيروت حتى 3 تشرين الأول

أعلنت فلاي دبي اليوم الاثنين أن رحلاتها بين دبي وبيروت ألغيت حتى الثالث من تشرين الأول بسبب "التطورات المستمرة".



وقال: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسنعدل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك".