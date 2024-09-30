وزير الدفاع الإسرائيلي يلمح على ما يبدو إلى عملية برية ضد حزب الله

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بدا أنه يلمح اليوم الاثنين إلى عملية برية محتملة ضد حزب الله في لبنان.



ونقلت عدة وسائل إعلام عن غالانت قوله لقوات من سلاح المدرعات بالقرب من الحدود اللبنانية: "القضاء على نصر الله خطوة مهمة لكنها ليست النهاية. لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، سنقوم بتفعيل كل قدراتنا، بما في ذلك أنتم".