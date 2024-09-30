بريطانيا : على جميع الأطراف السعي إلى وقف التصعيد

اعلنت بريطانيا اليوم الاثنين إنه يتعين على جميع الأطراف السعي إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف في لبنان، مؤكدة على ضرورة تراجع جميع أطراف الصراع عن حافة الهاوية.



وقال متحدث بإسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن دعم بريطانيا لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس "لا يتزعزع" لكن لا يمكن إعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة إلا من خلال وقف إطلاق النار.