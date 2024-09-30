الكرملين تعليقا على تقرير حول استخدام إيران أجهزة اتصالات روسية: التبادل التجاري في ازدياد

أكد الكرملين تعليقا على تقرير لرويترز يفيد بأن الحرس الثوري الإيراني يستخدم في كثير من الأحيان أجهزة اتصالات محلية أو روسية أو صينية الصنع، أن التبادل التجاري بين موسكو وطهران مستمر في الازدياد.



وقال مسؤول أمني إيراني لرويترز إن إيران تشعر بالقلق بشأن تسلل ينفذه عملاء إسرائيليون بعد تفجيرات أجهزة اتصالات لاسلكية (بيجر) يستخدمها "حزب الله" اللبناني هذا الشهر.



وذكر المسؤول أن هناك عملية واسعة النطاق تجري لفحص جميع أجهزة الاتصالات التي يستخدمها الحرس الثوري.