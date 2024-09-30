عاهل البحرين يشدد على ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان

أعلن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم، أن من المهم الحفاظ على سيادة لبنان وتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.



وشدد الملك حمد على "أهمية وقف التصعيد القائم في المنطقة ومواصلة تكثيف الجهود للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة والمحافظة على سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة".