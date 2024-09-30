مجلس النواب الليبيي يقر تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له

وافق مجلس النواب الليبي المتمركز بشرق البلاد على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي أدت إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط.



كما وافق البرلمان في جلسة بثها التلفزيون على تعيين مرعي رحيل البرعصي نائبا له.