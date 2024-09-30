نتانياهو للإيرانيين: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإيرانيين من أنه لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه.



وقال نتانياهو في تصريح بالفيديو باللغة الإنكليزية: "لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه"، محذرا الشعب الإيراني من أن "نظامهم يغرق منطقتنا في مزيد من الظلام والحرب".