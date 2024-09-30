الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتانياهو للإيرانيين: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه

أخبار دولية
2024-09-30 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نتانياهو للإيرانيين: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نتانياهو للإيرانيين: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإيرانيين من أنه لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه.
     
وقال نتانياهو في تصريح بالفيديو باللغة الإنكليزية: "لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه"، محذرا الشعب الإيراني من أن "نظامهم يغرق منطقتنا في مزيد من الظلام والحرب".

أخبار دولية

نتانياهو

إسرائيل

الشرق الأوسط

الإيرانيين

LBCI التالي
موجة من الهجمات بطائرات روسية مسيرة استهدفت كييف
الإمارات تقول إن الجيش السوداني هاجم مقر سفيرها في الخرطوم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-09-26

وزير الخارجية الإيراني: الشرق الأوسط على شفير كارثة شاملة... وسندعم لبنان بكل الوسائل إذا زادت إسرائيل من شدّة هجومها

LBCI
صحف اليوم
2024-09-26

دبلوماسيون لـ"الشرق الأوسط": التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" وصل إلى "نقطة اللاعودة"

LBCI
خبر عاجل
2024-09-25

بري لـ"الشرق الأوسط": أقوم بمساع جدية مع أطراف دولية بينها الولايات المتحدة للجم التصعيد الإسرائيلي الأخير على لبنان والساعات الـ24 المقبلة ستكون حاسمة في نجاح هذه المساعي أو فشلها

LBCI
صحف اليوم
2024-09-24

وقف هجمات جبهة الإسناد مقابل توقف إسرائيل عن القصف... عرضٌ قوبل بالرفض (الشرق الأوسط)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:55

الأمم المتحدة: ثلثا مباني غزة تضررت جراء الحرب

LBCI
أخبار دولية
10:21

سلاح الجو الألماني سيجلي بعض موظفي سفارة برلين في بيروت وأفراد عائلاتهم

LBCI
أخبار دولية
09:49

بلينكن: العالم بات أكثر "أمانا" بعد اغتيال نصرالله

LBCI
أخبار دولية
09:31

زلزال يضرب منطقة قريبة من ساحل كامتشاتكا الروسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:23

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: 32 شهيدا و53 جريحا في تحديث لحصيلة الاعتداء الإسرائيلي على عين الدلب

LBCI
أمن وقضاء
2024-09-28

إستشهاد السيد نصرالله... ٦٤ عامًا نصفها أمينًا عامًا لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
08:49

تسهيلات طبية للنازحين الذين يعانون من أمراض مزمنة... هذا ما قاله وزير الصحة للـLBCI

LBCI
آخر الأخبار
10:40

وزير الخارجية الفرنسي: ينبغي للبنان انتخاب رئيس في أقرب وقت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:49

تسهيلات طبية للنازحين الذين يعانون من أمراض مزمنة... هذا ما قاله وزير الصحة للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
08:38

هدوء متقطع في البقاع... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:32

في صور... استهداف مخيّم البص ومحيط المدينة

LBCI
أخبار لبنان
08:30

آخر معطيات الغارات الاسرائيلية على الكولا... والـLBCI في الضاحية

LBCI
أخبار دولية
08:28

تفاصيل صحّة تسلل قوة من الكومندوس واجواء الداخل الاسرائيلي واعتراض مُسيَّرة في طريقها كاريش

LBCI
أخبار لبنان
08:24

وزير الخارجية الفرنسي في لبنان... إليكم تفاصيل لقاءاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:56

عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لاتزال مستمرة في عين الدلب بعد إستهداف مبنى سكني بالأمس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:55

عشرات الشهداء من بينهم الفرق الإسعافية في بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
05:50

ميقاتي: فور وقف إطلاق النار... دعوة لانتخاب رئيس توافقي واستعداد لإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:37

تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين

LBCI
خبر كاذب
12:09

تشييع السيد حسن نصرالله يوم غد الإثنين غير صحيح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

هكذا تمّ اغتيال السيد نصر الله

LBCI
أمن وقضاء
23:53

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نعت ثلاثة من قادتها استشهدوا في الغارة على شقة في الكولا فجرا

LBCI
آخر الأخبار
15:08

أ ب عن الرئيس الإيراني: وعود قادة أميركا وأوروبا بوقف إطلاق النار مقابل عدم ردنا على قتل هنية كانت محض أكاذيب

LBCI
خبر عاجل
18:06

أنباء عن غارة استهدفت شقة سكنية في محيط جسر الكولا

LBCI
خبر عاجل
05:08

الشيخ نعيم قاسم: خلافا لما ذكر العدو لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة لكن كان معه الاخوة الذين يحيطون به ومنهم قائد حرسه والاخ سمير حرب "جهاد"

LBCI
خبر عاجل
03:57

كلمة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 12 ظهرا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More