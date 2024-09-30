بلينكن: العالم بات أكثر "أمانا" بعد اغتيال نصرالله



أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين بأن "العالم بات أكثر أمانا"، على حدّ قوله، بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، واصفا إياه بأنه "إرهابي متوحّش" بحسب تعبير بلينكن.



وشدد على أن "الدبلوماسية ما زالت المسار الأفضل والوحيد لتحقيق المزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط". وتعهّد بان تواصل الولايات المتحدة العمل بشكل "عاجل" لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.