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الأمم المتحدة: ثلثا مباني غزة تضررت جراء الحرب
أخبار دولية
2024-09-30 | 10:55
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الأمم المتحدة: ثلثا مباني غزة تضررت جراء الحرب
كشفت الأمم المتحدة أن ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب في تشرين الأول 2023.
وفي تحديث لتقييم الأضرار، قال مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة (يونوسات) إن الصور عالية الدقة التي تم جمعها يومي 3 و6 أيلول أظهرت تدهورا واضحا.
وقال مركز يونوسات: "يظهر هذا التحليل ... أن ثلثي إجمالي المباني في قطاع غزة لحقت بها أضرار. ... تمثل هذه الـ66 في المئة من المباني المتضررة في قطاع غزة 163778 مبنى في المجموع".
وقدر التقييم الأخير، استنادا إلى صور تعود إلى أوائل تموز، أن 63 في المئة من المباني في القطاع تضررت.
وقدر المركز الاثنين أن الأضرار تشمل الآن "52564 مبنى دُمرت؛ و18913 مبنى تضررت بشدة؛ و35591 مبنى تضررت هياكلها؛ و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة".
ولحقت أضرار جسيمة بمدينة غزة حيث دُمر 36611 مبنى.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ويونوسات إن ما يقرب من 68 في المئة من حقول المحاصيل الدائمة في قطاع غزة سجلت "تراجعا كبيرا في صحة المحاصيل وكثافتها" في أيلول.
أخبار دولية
الأمم المتحدة
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