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بايدن يعارض عملية بريّة إسرائيلية ويدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان
أخبار دولية
2024-09-30 | 11:48
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بايدن يعارض عملية بريّة إسرائيلية ويدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان
اكد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين انه يعارض شن إسرائيل عملية برية في لبنان ودعا إلى وقف إطلاق النار، مع تصاعد التوتر بعد مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله.
وقال بايدن للصحافيين عندما سُئل عما إذا كان على علم بتقارير عن خطط إسرائيلية لتنفيذ عملية محدودة، وما إذا كان سيشعر بارتياح إن مضوا قدما بها "أنا على علم أكثر مما قد تعرفون ويريحني وقفها. يجب أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار الآن".
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