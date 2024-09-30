وزير الدفاع الإسرائيلي: المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريبا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن المرحلة التالية من الحرب على طول الحدود الجنوبية للبنان ستبدأ قريبا.



وقال غالانت في اجتماع لرؤساء المجالس المحلية في شمال إسرائيل وفقا لبيان صادر عن مكتبه: "ستبدأ المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله قريبا".



وأشار الى أن المرحلة التالية ستساهم في تحقيق هدف الحرب المتمثل في إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من المنطقة إلى منازلهم.