القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية نجحت في إسقاطِ طائرة أميركيةٍ نوع MQ_9

أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية في بيان ان "الدفاعات الجوية نجحت في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ في إسقاطِ طائرةٍ أميركيةٍ نوع MQ_9 وذلك أثناءَ تنفيذها مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ صعدة.وتعدُّ هذه الطائرةُ هي الحاديةَ عشرةَ من هذا النوعِ التي تنجحُ دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِها خلالَ هذه المعركة.وفي وقتٍ سابقٍ شنَّ العدوُّ الإسرائيليُّ وبدعمٍ أميركيٍّ 17 غارةً على عدةِ منشآتٍ مدنيةٍ في محافظةِ الحديدةَ، منها الميناءُ ومحطةُ الكهرباءِ ما أدى إلى استشهادِ 5 مواطنينَ وجرحِ 57 كحصيلةٍ نهائية.إنَّ هذا العدوانَ الإجراميَّ لن يثنيَ الشعبَ اليمنيَّ ومن خلالِ قواتِه المسلحةِ عن تأديةِ الواجبِ الدينيِّ والإنسانيِّ والأخلاقيِّ تجاهَ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وأنَّ هذه الجريمةَ سيتمُّ الردُّ عليها بتصعيدِ العملياتِ العسكريةِ ضدَّ هذا العدوِّ المجرمِ خلالَ الفترةِ المقبلة."