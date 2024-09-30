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غالانت يقول إن الجيش الإسرائيلي قد يشن هجوما بريا على جنوب لبنان

أخبار دولية
2024-09-30 | 12:45
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غالانت يقول إن الجيش الإسرائيلي قد يشن هجوما بريا على جنوب لبنان
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غالانت يقول إن الجيش الإسرائيلي قد يشن هجوما بريا على جنوب لبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين ان الجيش قد يشن هجوما بريا في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية ستستمر رغم مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
     
ونقل بيان للجيش عن غالانت قوله خلال زيارته جنود من وحدة مدرّعة منتشرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إنّ "القضاء على نصرالله خطوة مهمة، لكنّها ليست الأخيرة. ولضمان عودة سكان شمال إسرائيل، سنستخدم كلّ قدراتنا".
     
وأضاف أمام الجنود "سنستخدم كلّ القدرات المتوافرة لدينا، وإذا لم يفهم أي شخص على الجانب الآخر ما تنطوي عليه تلك القدرات، فإنّنا نعني كل القدرات، وأنتم جزء من هذا الجهد".
     
وتابع "سنستخدم كلّ الوسائل اللازمة، قوّتكم وقوّات أخرى من الجو ومن البحر وعلى البر".
     

أخبار دولية

الجيش

الإسرائيلي

هجوما

لبنان

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