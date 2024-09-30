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واشنطن تتهم الحوثيين بإسقاط مسيرة ريبر أميركية

أخبار دولية
2024-09-30 | 15:02
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واشنطن تتهم الحوثيين بإسقاط مسيرة ريبر أميركية
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واشنطن تتهم الحوثيين بإسقاط مسيرة ريبر أميركية

أكد مسؤول أميركي الاثنين ان مُسيرة أميركية من طراز ام كيو-9 ريبر MQ-9 Reaper "أسقطت"، بعد أن أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن إنهم أسقطوا طائرة بدون طيار. 
     
هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يؤكد فيها مسؤول أميركي فقدان واحدة من المسيرات التي تُستخدم للاستطلاع وتنفيذ ضربات.
     
وقال المسؤول في وزارة الدفاع "تم إسقاط طائرة ام كيو-9"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل لكنه أشار إلى أن الحوثيين مسؤولون عن ذلك.
     
وأضاف "هذا أحدث مثال على السلوك الخبيث والمتهور من قبل الحوثيين المدعومين من إيران والذي يهدد الاستقرار الإقليمي". 
     

أخبار دولية

الحوثيين

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